Мужчину арестовали за хищение более 5 млн у матери погибшего бойца СВО

В Приморском крае суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в хищении 5,4 млн рублей у матери погибшего участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Решение об аресте принято Черниговским районным судом 16 апреля 2026 года. Фигуранту вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина действовал не один, а в составе группы лиц. Через мессенджер он участвовал в схеме по хищению средств у женщины, потерявшей сына в зоне СВО.

Речь идёт о выплатах, которые были начислены ей после гибели военнослужащего. Общая сумма похищенного составила около 5,4 миллиона рублей. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом обвиняемый пробудет как минимум до 11 июня 2026 года.

Ранее правоохранительные органы задержали Игоря Бардина — основателя Лобненского организованного преступного сообщества, до этого заочно арестованного и объявленного в международный розыск. Фигурант подозревается в организации схем хищения денег у военнослужащих — участников СВО в аэропорту Шереметьево.