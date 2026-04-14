«Большая часть денег шла ему»: В Подмосковье поймали организатора хищений у бойцов СВО

Сотрудники правоохранительных органов задержали заочно арестованного и объявленного в международный розыск основателя Лобненского организованного преступного сообщества Игоря Бардина. Он является организатором хищений денег у военнослужащих – участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов и допрошен. Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России в доме в Московской области», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, Бардин является лидером преступной группировки. Большая часть похищенных средств шла именно ему. Основатель Лобненского ОПС – отец ранее арестованного Владимира Бардина, который также обвиняется в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

Преступное сообщество было организовано в 2022 году и насчитывало не менее 40 человек. Объектом преступных посягательств члены сообщества выбирали военнослужащих, которые следовали через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений.

Входившие в группу таксисты существенно завышали стоимость услуг по частному извозу. Женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, понуждая переводить им крупные суммы. В состав ОПС также входили лица, совершавшие грабежи и вымогательства в отношении тех, кто отказывался платить добровольно, а также сотрудники правоохранительных органов. Следователи продолжают устанавливать общую сумму ущерба.

