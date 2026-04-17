В Сибири накрыли ОПГ, которая выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО

В Новосибирской и Омской областях задержали банду мошенников, которые обманывали семьи погибших участников спецоперации. Как сообщили в ФСБ, одна из их жертв — женщина, которая получила компенсацию за погибшего в зоне СВО сына. У неё выманили почти 3 млн рублей.

В марте 2026 года группа мошенников из Омска обманула мать погибшего участника СВО, проживающую в Новосибирской области. По данным следствия, злоумышленники, выдавая себя за представителей госорганов, оказали на женщину психологическое давление и убедили ее передать им 3 млн рублей, полученных в качестве выплат.

Курьер был задержан оперативниками сразу после получения денег. Позже были установлены и задержаны ещё четверо его сообщников — жители Омска в возрасте от 17 до 22 лет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривающее до десяти лет лишения свободы. Ведётся работа по установлению причастности группы к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что банду из Приморья задержали за вымогательство денег у бойцов СВО и похищение людей. По данным следствия, в 2021 году 52-летний житель Находки создал преступную группу и привлёк к ней не менее 12 человек. С 2021 по 2025 год фигуранты под угрозой насилия вымогали деньги у местных жителей. В числе потерпевших — участники специальной военной операции.