31 августа, 15:06

Психолог объяснила, почему Гогунский требует от женщин так много

Психолог Метальникова: Гогунский может привлекать внимание словами о женщинах

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Убеждения актёра Виталия Гогунского о том, какими на самом деле должны быть женщины, могут быть навязаны его окружением или быть способом привлечения внимания к своей персоне. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

«Как говорится, если увидел у жены недостатки, помни о том, что, возможно, именно они помешали ей найти мужчину получше, поумнее и помужественнее», считает специалист.

По словам эксперта, если целевая аудитория Гогунского — это «мачо-мэны», которые хотят получать от женщин всё, кроме любых негативных эмоций, то своими заявлениями он подогревает их интерес к себе.

Проблема в том, что именно таких некоторые женщины считают настоящими мужчинами, которые будут о них заботиться. Психолог же считает, что это проявление незрелости личности, желающей видеть рядом либо послушную домохозяйку, либо «идеальную жену» с натянутой улыбкой.

Актёр Виталий Гогунский заочно приговорён на Украине к 12 годам лишения свободы
Виталия Гогунского после ряда интервью начали обвинять в сексизме и токсичной маскулинности. К примеру, он считает, что женщина не должна находиться рядом с мужчиной, если у неё плохое настроение, а во время менструации ей и вовсе стоит изолироваться. Ранее депутат Виталий Милонов в беседе с Life.ru призвал актёра повнимательнее следить за языком.

