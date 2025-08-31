Психолог объяснила, почему Гогунский требует от женщин так много

Убеждения актёра Виталия Гогунского о том, какими на самом деле должны быть женщины, могут быть навязаны его окружением или быть способом привлечения внимания к своей персоне. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

«Как говорится, если увидел у жены недостатки, помни о том, что, возможно, именно они помешали ей найти мужчину получше, поумнее и помужественнее», — считает специалист.

По словам эксперта, если целевая аудитория Гогунского — это «мачо-мэны», которые хотят получать от женщин всё, кроме любых негативных эмоций, то своими заявлениями он подогревает их интерес к себе.

Проблема в том, что именно таких некоторые женщины считают настоящими мужчинами, которые будут о них заботиться. Психолог же считает, что это проявление незрелости личности, желающей видеть рядом либо послушную домохозяйку, либо «идеальную жену» с натянутой улыбкой.