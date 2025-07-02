Кузя из «Универа» получил заочный приговор от Винницкого городского суда

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в телесериале «Универ», получил заочный приговор от Винницкого городского суда — 12 лет лишения свободы. Об этом сообщается в опубликованном решении суда.

«В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить Гогунскому В. Е. наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера», — говорится в документе.

Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области. После начала специальной военной операции (СВО) он публично поддержал действия Вооружённых сил Российской Федерации.