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2 июля, 01:55

Кузя из «Универа» получил заочный приговор от Винницкого городского суда

Актёр Виталий Гогунский заочно приговорён на Украине к 12 годам лишения свободы

Виталий Гогунский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gogunskv

Виталий Гогунский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gogunskv

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в телесериале «Универ», получил заочный приговор от Винницкого городского суда — 12 лет лишения свободы. Об этом сообщается в опубликованном решении суда.

«В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить Гогунскому В. Е. наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера», — говорится в документе.

Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области. После начала специальной военной операции (СВО) он публично поддержал действия Вооружённых сил Российской Федерации.

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Напомним, Служба безопасности Украины в июне 2024 года возбудила дело против актёра Виталия Гогунского. Ему вменяется «оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны». Киев также признал его лицом, угрожающим национальной безопасности.

Тимур Хингеев
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