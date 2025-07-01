«Со своим президентом нюхают на пару»: Михалков отреагировал на своё объявление в розыск на Украине

Народный артист России Никита Михалков отреагировал на информацию о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в международный розыск. В своём Telegram-канале «Бесогон» режиссёр провёл историческую параллель, сравнив действия украинских властей с методами нацистской Германии.

«Объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — написал Михалков.

Михалков удивился, почему генпрокурор Украины Ирина Венедиктова думает, что русский кинорежиссёр способен повлиять на территориальную целостность страны. Он подчеркнул, что если бы знал адрес госпожи Венедиктовой, то отправил бы ей ссылку на экстренный выпуск программы «Бесогон». Но режиссёр сомневается, что это могло бы ей помочь. Он также предположил, что прокурор «со своим президентом нюхают на пару».