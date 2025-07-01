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1 июля, 07:12

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении Ильи Варламова*

Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Мещанская прокуратура утвердила обвинение против блогера Ильи Варламова*. Его обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента и распространении ложной информации о действиях Вооружённых сил России из-за политической ненависти.

Прокуратура Москвы установила, что Варламов*, несмотря на два административных штрафа за год, продолжал публиковать материалы в соцсетях без указания статуса иноагента. Также он, находясь за границей, размещал на видеохостинге недостоверные сведения о российской армии.

Дело передано в Мещанский суд. Варламова*, объявленного в розыск, заочно заключили под стражу.

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Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации ООО «Агентство «Городские проекты» урбанистов-иноагентов Ильи Варламова* и Максима Каца*. Причиной решения о ликвидации стали недостоверные данные в едином госреестре. С 2020 года агентство фактически не работало.

* Включены в список иностранных агентов Министерства юстиции России.

Оксана Попова
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