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20 мая, 15:32

ФНС ликвидирует компанию сбежавших из России Варламова* и Каца*

ФНС запустило ликвидацию «Городских проектов» Варламова* и Каца*

Максим Кац*, Илья Варламов*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz*, varlamov*

Максим Кац*, Илья Варламов*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz*, varlamov*

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации ООО «Агентство «Городские проекты» урбанистов-иноагентов Ильи Варламова* и Максима Каца*. Об этом сообщает «Постньюс».

Юрлицо было открыто в 2013 года с целью работы над госзаказами, связанными с вопросами урбанистики. В 2014-2015 годах компания выиграла четыре контракта на общую сумму почти пять миллионов рублей.

Причиной решения о ликвидации стали недостоверные данные в едином госреестре. С 2020 года агентство фактически не работало.

Московский суд арестовал счета блогера-иноагента Варламова*
Московский суд арестовал счета блогера-иноагента Варламова*

Оба блогера уехали из России после начала специальной военной операции. Кац* был признан иноагентом в июле 2022 года, а в августе 2023-го его заочно переговорили к восьми годам колонии за фейки об армии. В октябре прошлого года он подал кассационную жалобу. Варламова* признали иноагентом в марте 2023 года.

* Включены в список иностранных агентов Министерства юстиции России.

Никита Никонов
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