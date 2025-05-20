ФНС ликвидирует компанию сбежавших из России Варламова* и Каца*

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации ООО «Агентство «Городские проекты» урбанистов-иноагентов Ильи Варламова* и Максима Каца*. Об этом сообщает «Постньюс».

Юрлицо было открыто в 2013 года с целью работы над госзаказами, связанными с вопросами урбанистики. В 2014-2015 годах компания выиграла четыре контракта на общую сумму почти пять миллионов рублей.

Причиной решения о ликвидации стали недостоверные данные в едином госреестре. С 2020 года агентство фактически не работало.

Оба блогера уехали из России после начала специальной военной операции. Кац* был признан иноагентом в июле 2022 года, а в августе 2023-го его заочно переговорили к восьми годам колонии за фейки об армии. В октябре прошлого года он подал кассационную жалобу. Варламова* признали иноагентом в марте 2023 года.