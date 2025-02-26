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Регион
26 февраля, 16:47

Московский суд арестовал счета блогера-иноагента Варламова*

Столичный Мещанский суд принял решение об аресте счетов российского блогера Ильи Варламова* по обвинению в неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу*», — сказано в сообщении.

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Варламова* по статусу иноагента
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Варламова* по статусу иноагента

Напомним, уголовное дело в рамках статьи «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах» в отношении Ильи Варламова* возбудили в ноябре 2024 года. По этому обвинению ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

*Включён в список иностранных агентов Министерства юстиции России.

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Личный сайт Ильи Варламова*

Юрий Лысенко
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