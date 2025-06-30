Против Юрия Дудя* возбудили уголовное дело в России

Против Юрия Дудя* возбуждено уголовное дело за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Блогер дважды в течение года привлекался к административной ответственности, но продолжил нарушать законодательство. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Помимо лишения свободы, суд может назначить альтернативные меры наказания: штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы сроком до двух лет.

Прокуратура Москвы завела уголовное дело против журналиста после того, как блогер дважды нарушил правила работы иноагента, его штрафовали, однако он не стал маркировать свои посты.