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1 июля, 02:56

Служба безопасности Украины объявила в розыск Никиту Михалкова

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российский режиссёр и актёр Никита Михалков объявлен в розыск на территории Незалежной. Это следует из данных Службы безопасности Украины (СБУ). Информация содержится в базе ведомства.

В карточке Михалкова на сайте СБУ указано, что статус разыскиваемого присвоен ему с марта 2022 года. Помимо этого, имя режиссёра присутствует в списках украинского ресурса «Миротворец».

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А ранее в базу данных «Миротворца» попал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Владимир Быстров. По мнению Киева, спортсмен «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность страны».

Тимур Хингеев
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