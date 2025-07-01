Служба безопасности Украины объявила в розыск Никиту Михалкова
Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российский режиссёр и актёр Никита Михалков объявлен в розыск на территории Незалежной. Это следует из данных Службы безопасности Украины (СБУ). Информация содержится в базе ведомства.
В карточке Михалкова на сайте СБУ указано, что статус разыскиваемого присвоен ему с марта 2022 года. Помимо этого, имя режиссёра присутствует в списках украинского ресурса «Миротворец».
А ранее в базу данных «Миротворца» попал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Владимир Быстров. По мнению Киева, спортсмен «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность страны».