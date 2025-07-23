«Мужик, не надо так резко»: Милонов дал совет заигравшемуся Гогунскому после его слов о женщинах

Последние резкие высказывания актёра Виталия Гогунского о женщинах Life.ru прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он посоветовал артисту проявлять больше ответственности и не обобщать людей по половому признаку.

Актёры, в общем, они не являются лидерами общественного мнения. Актёры, они играют роли. Поэтому, возможно, Виталий, перевоплощаясь, немножечко заигрался и увлёкся какими-то своими ролями. Поэтому хочется посоветовать ему: если что-то случилось с тобой, мужик, не надо так резко. Виталий Милонов Депутат Государственной думы

Милонов отметил, что личный опыт Гогунского, который в силу своей профессии стал известен, даже если он негативный, не должен становиться поводом для обобщений и резких высказываний о женщинах. По мнению депутата, нельзя примитивно делить людей по половому признаку и снижать статус жены до биологического вида. И даже если это твой личный опыт и он неудачный, ты всё-таки должен чувствовать некую ответственность.

Каждый человек уникален и создан по образу и подобию Божьему, а традиционные отношения между мужчиной и женщиной помогают решать многие вопросы. Милонов посоветовал актёру быть внимательнее к своим словам и не увлекаться подобными обобщениями.

Гогунский оказался в центре громкого скандала из-за своих неоднозначных высказываний о женщинах. Его заявления, прозвучавшие в ряде интервью, вызвали бурную реакцию в социальных сетях, СМИ и среди коллег, спровоцировав обвинения в сексизме и токсичной маскулинности. В интервью, включая подкаст «Краснова знает» и беседу с Ксенией Собчак, Гогунский заявил, что женщина «не имеет права» находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его мнению, если женщина недовольна, ей следует «уйти в сад» или изолироваться, особенно во время менструации, чтобы не портить атмосферу в семье. Актёр также утверждал, что женское счастье — основа уюта в доме, и сравнил женщину в плохом настроении с «врагом общества». Кроме того, Гогунский признался, что проверяет потенциальных партнёрш через эскорт-агентства, чтобы убедиться в их «порядочности», и выразил скептицизм по поводу феминизма, назвав его «инструментом манипуляции».