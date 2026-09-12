Чем подкормить смородину и крыжовник после сбора урожая Оглавление Когда подкармливать — после сбора урожая, после обрезки или под зиму Чем подкормить чёрную смородину Чем подкормить крыжовник — чем отличается от смородины Как разводить и вносить удобрения — таблица дозировок Народные средства против покупных удобрений Частые ошибки при осенней подкормке Часто задаваемые вопросы (FAQ) Разбираем, чем и как подкормить смородину и крыжовник после сбора урожая: дозировки сульфата калия, суперфосфата и золы, отличия по культурам. Правильная подкормка смородины и крыжовника осенью: все способы и лайфхаки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Смородина и крыжовник после сбора урожая не отдыхают, а закладывают почки для будущего сезона и готовятся к зиме. Правильная подкормка в этот период укрепит кусты, повысит их зимостойкость и обеспечит хороший урожай в следующем году. В статье разберем, чем, когда и как грамотно подкармливать эти культуры.

Когда подкармливать — после сбора урожая, после обрезки или под зиму

Осенняя подкормка ягодников это не разовое мероприятие, а процесс, растянутый на два-три месяца. Разделим этот процесс на фазы для удобства, потому, что потребности куста меняются по мере приближения холодов.

Фаза 1 (август–начало сентября, сразу после плодоношения)

Куст только что отдал все силы на ягоды и нуждается в восстановлении. В это время земля ещё тёплая, корни активно работают, листья пока не опали, поэтому питательные вещества усваиваются быстро. Это идеальный момент для основной фосфорно-калийной подкормки, она поможет заложить цветочные почки и вызреть молодым побегам.

Фаза 2 (сентябрь, после обрезки)

Санитарную и формирующую обрезку проводят после листопада или в самом его начале. Подкормку можно провести в один день с обрезкой — эти мероприятия не мешают друг другу. После того как вы обрезали лишние ветки, сразу можно подкормить кусты. Рассыпьте удобрения в приствольном круге, в участке земли прямо вокруг ствола куста или дерева. Далее слегка заделайте их в землю, неглубоко, чтобы не потревожить корни.

Фаза 3 (октябрь, за 3–4 недели до устойчивых заморозков)

В конце нужно внести органику (компост, перегной) в качестве мульчи. Перегной медленно разлагается зимой, улучшает структуру почвы и отдает питание весной, когда куст пойдёт в рост. Азот в связанной форме из перегноя станет доступен растению только в следующем сезоне, поэтому он безопасен.

Заканчивать подкормки нужно не позднее чем за 3–4 недели до устойчивых заморозков. Если земля уже остыла ниже +10 °C, корни работают слабо и большая часть удобрений просто не усвоится.

Чем подкормить чёрную смородину

Как подкармливать черную смородину после плодоношения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Черная смородина — самая прожорливая из ягодных кустарников. Ее корневая система залегает ближе к поверхности (20–30 см), поэтому она быстрее других истощает верхний слой почвы и острее реагирует на недостаток калия.

Какую подкормку вносить смородине осенью:

Суперфосфат и сульфат калия. Смешайте 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на куст. Растворите в 10 л воды и полейте растение (расход примерно 5–7 л на куст).

Важно: используйте именно сульфат калия, а не хлористый, так как смородина и крыжовник чувствительны к хлору, который вызывает краевой ожог листьев.

Монофосфат калия. Это концентрированное удобрение, содержащее фосфор и калий в легкоусвояемой форме. Растворите 10–15 г в 10 л воды. Это удобный вариант, если не хочется смешивать несколько компонентов.

Древесная зола. Природный источник калия и микроэлементов. Можно рассыпать по приствольному кругу (100–200 г на куст) или приготовить настой: стакан золы на 10 л горячей воды, настоять сутки, поливать по 0,5–1 л под куст.

Перегной или компост. Около 4–6 кг (примерно ведро) под взрослый куст. Вносят во второй половине осени как мульчу.

Самым быстрым вариантом для подкормки смородины является монофосфат калия: 15–20 г на 10 л воды, ведро на куст. Это водорастворимое удобрение, которое содержит около 50% фосфора и 33% калия, усваивается мгновенно и не содержит балласта. Подходит для первой фазы подкормки сразу после плодоношения.

Для красной и белой смородины требуется меньше доз калия, около 25–30 г сульфата калия на куст против 35–40 г для черной. Фосфор им нужен в том же объеме, но вносить его можно всего раз в три года, а не ежегодно. Красная смородина ещё чувствительнее к хлору, поэтому хлористый калий для неё исключен полностью.

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Чем подкормить крыжовник — чем отличается от смородины

Крыжовник и смородина — близкие родственники, и их осенние потребности в целом схожи. Ему также требуются фосфор, калий, органика и никакого азота. Но есть несколько важных отличий:

Периодичность. Крыжовник в ежегодной осенней подкормке минеральными удобрениями не нуждается, достаточно делать это раз в два года. Органику (компост, перегной) можно вносить каждый год как мульчу. Дозировки. Нормы для крыжовника чуть ниже, чем для черной смородины: суперфосфат – 40–50 г на куст, сульфат калия – 20–25 г на куст. Это связано с тем, что кусты крыжовника обычно компактнее и корневая система менее мощная. Чувствительность к хлору. Крыжовник ещё более чувствителен к хлору, чем черная смородина. Хлор вызывает краевой ожог листьев и угнетает почвенную микрофлору. Поэтому для крыжовника используют только сульфат калия, калимагнезию или древесную золу и никогда не используйте хлористый калий. Глубина заделки. У крыжовника корни залегают чуть глубже, чем у смородины, поэтому удобрения можно заделывать на 8–10 см, а не на 5–7 см. Проще всего нарезать бороздки вокруг куста и заделать гранулы в них. Реакция на суперфосфат. Обычный суперфосфат плохо растворяется в холодной воде и медленно отдает фосфор корням. Для крыжовника, который подкармливают позже, лучше использовать водорастворимые формы, такие как монофосфат калия или вытяжку из суперфосфата (залить гранулы кипятком на ночь, затем развести до 10 л).

Как разводить и вносить удобрения — таблица дозировок

Ниже смотрите сводную таблицу дозировок на один взрослый куст. Для молодых кустов (1–2 года) все нормы уменьшают вдвое, а при правильно заправленной посадочной яме в первый сезон минеральные подкормки не нужны вообще.

Пропорции подкормки для смородины и крыжовника. Инфографика © Life.ru

Порядок действий:

Прополите и разрыхлите приствольный круг на глубину 5–7 см, глубже нельзя, корни расположены близко к поверхности. Обильно полейте куст 1–2 ведрами воды, чтобы не обжечь корни. Полив сухой земли раствором удобрений недопустим! Рассыпьте гранулы по проекции кроны, отступив 20–30 см от основания куста, прямо у ствола всасывающих корней почти нет. Слегка заделайте удобрения граблями в почву. Полейте ещё одним ведром воды, чтобы гранулы начали растворяться. Замульчируйте компостом или перегноем слоем 8–10 см. Это защитит корни от промерзания и послужит дополнительным питанием.

Народные средства против покупных удобрений

Многие садоводы предпочитают народные рецепты минеральным удобрениям, и часть из них действительно работает. Но важно понимать, что народные средства содержат элементы в низких концентрациях и не могут полностью заменить сбалансированную фосфорно-калийную подкормку.

Что работает:

Древесная зола — самое эффективное народное средство. Содержит калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы.

Настой: 2 стакана просеянной золы на 10 л воды, настоять 2–3 часа, полить под корень. В сухом виде — 200–300 г на куст с заделкой в почву. Зола раскисляет грунт, поэтому не подходит для щелочных почв.

Банановая кожура — источник калия и магния. Кожуру 4–5 бананов измельчают, закапывают в ямку глубиной 10 см на расстоянии 15 см от куста.

Другой вариант: залить кожуру 5–6 бананов литром кипятка, настоять 2 суток, разбавить 1:5 водой и полить.

Картофельные очистки содержат крахмал, который при разложении служит питанием для почвенной микрофлоры. В небольших количествах не вредят, но концентрация калия и фосфора в них крайне низкая, поэтому полноценной подкормкой считать их нельзя.

Как подкармиливать крыжовник осенью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что не работает:

Яичная скорлупа. Это источник кальция, но смородине и крыжовнику кальций осенью не нужен в таких количествах. К тому же скорлупа разлагается месяцами.

Настои трав (крапива, одуванчик). Они содержат азот, который осенью противопоказан. Травяные настои хороши весной и в первой половине лета, но после плодоношения от них нужно отказаться.

Свежий навоз и птичий помёт. В них слишком много доступного азота. Осенью могут сжечь корни и спровоцировать рост побегов, которые замёрзнут зимой. Допустим только хорошо перепревший перегной или компост.

Частые ошибки при осенней подкормке

Частые ошибки при подкормке крыжовника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прежде чем заняться осенней подкормкой нужно знать несколько важных правил:

Азот можно добавлять только после плодоношения. Самая распространенная и губительная ошибка. Мочевина, аммиачная селитра, настои коровяка и птичьего помета после 15–20 июля — приговор для зимовки. Азот снижает концентрацию клеточного сока, ткани становятся рыхлыми, и даже небольшой минус в ноябре убивает такие побеги. Внесение удобрений на сухую землю. Корни смородины и крыжовника залегают близко к поверхности, и раствор удобрений на сухой почве обжигает всасывающие корешки. Сначала пролейте куст 1–2 ведрами воды, потом вносите подкормку. Превышение дозировок. Избыток солей в почве блокирует усвоение элементов, куст выглядит хуже, а не лучше. Соблюдайте нормы и помните, что для молодых кустов все дозы уменьшают вдвое. Смешивание несовместимых удобрений. Золу и суперфосфат нельзя вносить одновременно, щелочь из золы переводит фосфор в недоступную форму. Между их внесением нужен перерыв 1–2 недели. То же касается золы и фосфоритной муки. Хлористый калий вместо сульфата. Хлор угнетает смородину и особенно крыжовник, он вызывает краевой ожог листьев и подавляет почвенную микрофлору. Разница в цене невелика, но последствия всегда налицо. Слишком поздняя подкормка. Если внести удобрения перед самыми заморозками, когда земля остыла, корни уже не активныи питание не усваивается. Заканчивайте за 3–4 недели до устойчивых холодов. Глубокая перекопка под кустами. Корни залегают в верхних 20–30 см. Глубокая перекопка повреждает их, и куст долго болеет. Рыхлите не глубже 5–7 см. Откладывание всего на весну. Осенняя подкормка работает на урожай будущего года, цветочные почки закладываются именно сейчас. Весенняя подкормка таких результатов не даст, момент может быть упущен, почки просыпаются рано, и кусту нужно успеть нарастить зеленую массу, а не восстановиться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли подкармливать смородину и крыжовник азотом осенью?

Нет, азот осенью под смородину и крыжовник вносить нельзя, он провоцирует рост молодых побегов, которые не успевают одревеснеть до морозов и вымерзают зимой. Азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру, свежий навоз) оставляют до весны, когда кустам нужно наращивать зелёную массу.

Через сколько после обрезки можно подкармливать?

Подкормку можно проводить сразу после обрезки, совместив оба мероприятия в один день. Первую подкормку фосфором и калием рекомендуется провести через 7–10 дней после плодоношения и обрезки, а повторную спустя 2–3 недели.

Чем отличается подкормка красной смородины от черной?

Основное отличие в норме калия. Черной смородине сульфата калия требуется больше, около 35–40 г на куст, так как ее корневая система залегает ближе к поверхности и потребность в калии выше. Красной и белой смородине достаточно 25–30 г сульфата калия при той же дозе суперфосфата (50–60 г на куст). Кроме того, красная смородина чувствительнее к хлору, поэтому для нее особенно важно использовать бесхлорные калийные удобрения. Доза фосфора и органики у обоих видов одинаковая.

Как часто подкармливать смородину и крыжовник осенью?

В большинстве случаев достаточно одной основной осенней подкормки фосфорно-калийными удобрениями в конце августа – сентябре, за 3–4 недели до устойчивых заморозков. При желании можно сделать две подкормки: первую – сразу после плодоношения, вторую – ближе к октябрю, перед зимовкой. Крыжовник в ежегодной осенней подкормке не нуждается, его удобряют раз в два года.

Нужна ли подкормка молодым кустам, посаженным в этом году?

Если посадочная яма была правильно заправлена удобрениями (перегной, суперфосфат, сульфат калия, зола), молодому саженцу питания хватит на 1–2 года, и в первый сезон его подкармливать не нужно. Если же почва бедная и яму не заправили, можно внести половинную дозу фосфорно-калийных удобрений.

Можно ли совмещать подкормку с обработкой от вредителей?

Совмещать корневую подкормку с опрыскиванием от вредителей можно, но лучше разнести их по времени. Например, можно сначала обработать кусты инсектицидом или фунгицидом, а через 5–7 дней внести фосфорно-калийные удобрения. Если используется внекорневая подкормка (опрыскивание по листу), некоторые нейтральные препараты допускается смешивать в одном баке, например, монофосфат калия с Карбофосом, но на практике безопаснее проводить обработку и подкормку отдельно. Между обработками медьсодержащими препаратами и железным купоросом обязательно нужно выдержать интервал не менее 7–10 дней.

Чем лучше вносить удобрения осенью – сухими гранулами или в растворе?

Если стоит теплая погода и кусты еще не сбросили листья, удобрения лучше вносить в жидком виде, так питательные вещества быстрее усваиваются растением и идут на вызревание древесины и закладку почек. Если же листья уже опали и земля остыла, гранулированные удобрения предпочтительнее, они растворяются медленно и постепенно отдают питание в течение зимы и ранней весны. В обоих случаях удобрения распределяют по проекции кроны, отступив 20–30 см от основания куста, и неглубоко заделывают в почву, прямо у ствола корней почти нет. Перед внесением надо обязательно увлажнить почву, чтобы не обжечь корни.

Авторы Ксения Вернер