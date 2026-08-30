10 дел за 4 дня: Российским дачникам дали чек-лист на бабье лето 2026

Короткое бабье лето стоит использовать для сбора урожая и подготовки участка к зиме, посоветовала садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова. По её словам, в первую очередь нужно следить за прогнозом: если приближаются заморозки, картофель, свёклу, томаты, огурцы, перец и зелень лучше убрать заранее.

Сухая погода также подходит для выкапывания гладиолусов и георгинов, обрезки многолетников и кустарников. Освободившиеся грядки можно засеять сидератами, а здоровую ботву отправить в компост. Одновременно стоит заняться пересадкой многолетников и кустарников, а также посадить рябчики, крокусы и нарциссы. Тюльпаны можно оставить на более поздний срок.

До холодов полезно подготовить грунт для будущей рассады, а освободившуюся теплицу следует вымыть и обработать от вредителей. Завершить сезон можно уборкой листвы и ревизией садового инвентаря. Инструменты нужно очистить, заточить и убрать в сухое место, резюмировала собеседница URA.ru.

Ранее дачникам рассказали, какие работы нужно провести в саду и огороде в сентябре. В начале осени предстоит завершить уборку урожая, подготовить грядки к холодам, высадить луковичные и озимый чеснок, а также заняться обрезкой и пересадкой растений.