В МВД объяснили, как россиянам прописаться на даче

Россияне могут оформить регистрацию по месту жительства или пребывания в доме на садовом или дачном участке. Главное условие — строение должно официально иметь статус жилого, сообщили в Миграционной службе МВД России.

«Регистрация граждан России по месту жительства (месту пребывания) в жилых строениях, расположенных на садовых или дачных участках, возможна. Главное условие — помещение должно иметь статус жилого», — пояснили в ведомстве.

Для оформления потребуются заявление о регистрации, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на вселение в жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Если документы подаёт представитель по доверенности, понадобится также удостоверение его личности.

Обратиться за регистрацией можно через портал «Госуслуги», подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД или офис МФЦ. Саму регистрацию оформляют подразделения МВД по вопросам миграции.

Ранее Life.ru рассказывал, какие постройки на дачном участке необходимо регистрировать. В частности, оформление требуется для капитальных объектов недвижимости, тогда как лёгкие некапитальные конструкции обычно ставить на учёт не нужно.