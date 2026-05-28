Беседка или гараж: Какие постройки на даче требуют обязательной регистрации

По большому счёту регистрации подлежит любое капитальное недвижимое имущество, которое появляется на земельном участке. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Владимир Самокиш. При этом есть исключения — речь идёт о лёгких некапитальных конструкциях.

Если речь идёт о парнике, беседке без капитального фундамента или будке для собаки, такие объекты регистрировать не требуется. Это некапитальные строения, и закон не обязывает владельцев оформлять на них документы. Владимир Самокиш Депутат Государственной думы

Если постройка имеет фундамент и предназначена для проживания или длительного использования, она подлежит регистрации. К этой категории относятся жилые дома, капитальные гаражи и другие капитальные сооружения. По словам депутата, многие дачники игнорируют это правило, однако регистрация важна для защиты имущественных прав в будущем.

Серые зоны: навесы, дровяники и спорные конструкции

Некапитальные навесы, дровяники и подобные сооружения можно не регистрировать. Однако при желании собственник вправе оформить и такие объекты, чтобы они были официально указаны в документах на участок.

Главный критерий в подобных ситуациях — капитальность строения. Самокиш отметил, что даже понятие беседки люди могут трактовать по-разному.

«Для одного беседка — это четыре столба с лёгкой крышей, а для другого — большое кирпичное строение с заглублённым фундаментом. Поэтому всё зависит именно от конструкции объекта», — подчеркнул депутат.

Какие риски возникают без регистрации

Если земельный участок находится в собственности или на ином законном основании, серьёзные проблемы из-за незарегистрированной лёгкой постройки возникают редко. Однако в случае с капитальными объектами отсутствие регистрации может создать трудности.

Например, проблемы могут возникнуть при изъятии земли, пожаре, страховом случае или имущественных спорах. Если объект юридически не оформлен, владельцу будет сложнее подтвердить права на строение и получить компенсацию.

Самокиш советует ориентироваться именно на критерий капитальности, а в спорных ситуациях консультироваться с кадастровыми инженерами и юристами.

«Нельзя просто сказать: «Вот это нужно регистрировать, а вот это нет». Всё зависит от характеристик строения. Если беседка фактически представляет собой полноценное капитальное сооружение, на неё стоит оформить технический план и зарегистрировать объект в ЕГРН», — отметил парламентарий.

Для регистрации капитальной постройки потребуется соблюдение строительных норм и оформление технической документации.

