Лунный календарь садовода на сентябрь 2026: Когда посадка обернётся провалом и что делать на даче осенью Оглавление Лунный календарь на сентябрь 2026: что делают в саду и огороде в первый месяц осени? Благоприятные дни для сбора урожая в сентябре 2026 Благоприятные дни для посадки озимого чеснока и луковичных цветов в сентябре 2026 Благоприятные дни для посева сидератов и подготовки грядок к зиме в 2026 году Благоприятные дни для обрезки, пересадки и размножения кустарников в сентябре 2026 Лунный календарь садовода: неблагоприятные дни сентября 2026 Life.ru отвечает на частые вопросы о лунном календаре садовода Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2026 года подскажет, когда убирать урожай, сажать озимый чеснок и луковичные, сеять сидераты, обрезать кустарники и готовить грядки к зиме. Life.ru собрал благоприятные и неблагоприятные даты на первый месяц осени 2026! 28 августа, 05:00 4797 4797 Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Лето подходит к концу, но работы в саду и огороде и не думают заканчиваться. Сентябрь встречает дачников поздним урожаем, первыми холодными ночами и длинным списком дел! Но что же нужно успеть сделать до наступления октября? Life.ru рассказывает, как распланировать последний рывок сезона и в какие дни сентября 2026 года Луна будет на стороне садоводов.

Лунный календарь на сентябрь 2026: что делают в саду и огороде в первый месяц осени?

Лунный календарь для садовода и огородника на сентябрь 2026: как лунные фазы влияют на работы в саду и таблица благоприятных дат на сентябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Самое главное в сентябре 2026 — это вовремя собрать то, что уже выросло. В первой половине сентября до холодных ночей снимают томаты, перцы и баклажаны, убирают кабачки, патиссоны и тыквы. Если обещают заморозки, ждать «идеального» лунного дня нельзя, поэтому овощи переносят в дом, а недозрелые помидоры оставляют дозариваться. Следом выкапывают свёклу, морковь, редьку и репу. Работать лучше в сухой день, перед закладкой в погреб урожай просушивают. Освободившиеся грядки очищают от больной ботвы и сорняков, рыхлят или перекапывают, здоровые остатки отправляют в компост. Одновременно моют тару, проветривают погреб и проверяют запасы. Полный осенний список дополнит наша прошлогодняя инструкция о том, как подготовить сад к зиме.

Но как же на уход за садом и огородом влияют Лунные фазы? Лунный календарь основан на традиционном представлении о том, что в разные фазы Луны растения по-разному реагируют на посадку, обрезку и уход. На растущей Луне принято заниматься культурами, которые развиваются над землёй, а на убывающей — корнеплодами и работой с почвой.

Итак, 4 сентября в 10:51 наступит последняя четверть Луны. Период убывания традиционно считают подходящим для уборки корнеплодов, посадки чеснока и луковичных, прополки и санитарной обрезки. Новолуние произойдёт 11 сентября в 06:27 — в это время посадки и пересадки советуют отложить. После первой четверти 18 сентября в 23:44 наступит благоприятный период для зелени, цветов, плодовых растений и пересадки кустарников. Полнолуние ожидается 26 сентября в 19:49, в этот период растения считают более уязвимыми, поэтому корни и побеги лучше не травмировать.

Благоприятные дни для сбора урожая в сентябре 2026

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2026 года: когда убирать урожай, сажать чеснок и готовить сад к зиме. Таблица по дням. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В лунной традиции убывающую Луну связывают с уборкой корнеплодов, растущую — с плодами над землёй. Но для хранения важнее сухая погода, зрелость и целая кожица. Поэтому таблица показывает ориентиры, а не запреты. Лучшие ориентировочные даты для корнеплодов и урожая на хранение — 1–3, 8–9 и 29–30 сентября. Для яблок, груш, тыкв и овощей подойдут также 13–21 сентября. Если плод растрескивается или впереди ливень, его снимают сразу, даже если лунный посевной календарь на сентябрь садовода называет день нейтральным.

Благоприятные дни для посадки озимого чеснока и луковичных цветов в сентябре 2026

Озимый чеснок должен укорениться, но не выпустить длинное перо. Поэтому ориентируются примерно на три-четыре недели до устойчивых морозов и на остывшую почву. По лунному календарю садовода на сентябрь 2026 удачны 14–16, 19–21 и 29–30 сентября. В холодном регионе посадка может понадобиться раньше, в тёплом — уйти в октябрь.

А вот тюльпаны, нарциссы и другие весенние луковичные, согласно лунному календарю на сентябрь, высаживают в остывшую, но не промёрзшую землю. Ориентировочные даты 13–16, 19–21 и 29–30 сентября. Луковицы с мягкими пятнами и плесенью выбрасывают, место выбирают без застоя воды. Дни 10–12 и 26–27 сентября лучше оставить для подготовки.

Благоприятные дни для посева сидератов и подготовки грядок к зиме в 2026 году

На освободившихся грядках в сентябре сеют холодостойкие сидераты. Озимая рожь подходит для позднего посева, горчица быстро набирает зелёную массу. Люцерне нужно больше времени на укоренение, в прохладных регионах сентябрь для неё уже поздний, поэтому культуру оставляют для тёплого климата или более раннего срока. При выборе учитывают севооборот и препараты, которыми обрабатывали участок. Горчицу и другие быстрые сидераты по лунному календарю можно сеять 13–16, 19–21 и 24–25 сентября, рожь — 19–21 и 29–30-го. Для люцерны условно подходит 1–3 сентября, но лишь там, где до холодов ещё далеко.

Уборку остатков, рыхление, перекопку и подготовку компоста удобно назначить на 4–5, 8–9, 22–23 и 28–30 сентября. Удобрения вносят по потребности почвы и инструкции, а не «по Луне». Свежий навоз непосредственно под чеснок и луковичные не кладут, потому что он повышает риск гнили.

Благоприятные дни для обрезки, пересадки и размножения кустарников в сентябре 2026

Для пересадки ягодных кустарников по лунной традиции подойдут 13–16, 19–21 и 29–30 сентября. Корни не оставляют на ветру, после посадки куст поливают и мульчируют. Если стоит сухая погода, уход важнее выбранного числа. Также в сентябре удаляют сухие, сломанные и явно больные ветви, но сильное формирование кроны в большинстве регионов лучше перенести, поскольку осенняя обрезка допустима не в каждом климате. Для санитарной работы подходят 1–5, 8–9 и 28–30 сентября.

Отводки смородины и крыжовника можно пришпилить и присыпать влажной почвой в первой половине месяца. Одревесневшие черенки обычно берут с середины осени до конца зимы, поэтому в сентябре побег должен уже вызреть. Лунные ориентиры для размножения — это 14–16, 19–21 и 29–30 сентября.

Лунный календарь садовода: неблагоприятные дни сентября 2026

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2026 года: полная таблица неблагоприятных дней на первый месяц осени 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2026 года рекомендует убирать корнеплоды на хранение 1–3, 8–9 и 29–30 сентября, а яблоки, груши и поздние овощи 1–9, 13–21 и 29–30-го, обязательно учитывая зрелость урожая и погоду. Благоприятные дни для посадки озимого чеснока — это 14–16, 19–21 и 29–30 сентября, луковичных цветов — 13–16, 19–21 и 29–30-го. Горчицу и другие быстрорастущие сидераты лунный посевной календарь советует сеять 13–16, 19–21 и 24–25 сентября, а озимую рожь — 19–21 и 29–30-го.

Подготовкой грядок лучше заняться 4–5, 8–9, 22–23 и 28–30 сентября, санитарной обрезкой 1–5, 8–9 и 28–30-го, а пересадкой и размножением кустарников 14–16, 19–21 и 29–30 сентября. Неблагоприятными днями для посадки, пересадки и обрезки по лунному календарю считаются 10–12 и 26–27 сентября, однако подготовку грядок и срочную уборку созревшего урожая откладывать из-за фаз Луны не нужно.

Life.ru отвечает на частые вопросы о лунном календаре садовода

Фазы Луны и благоприятные дни для дачных работ в сентябре 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Можно ли убирать урожай в новолуние или полнолуние? Да. Если плоды созрели, ожидаются заморозки или дожди, урожай снимают сразу. Лунные ограничения относятся только к плановым работам. Когда лучше сажать озимый чеснок в сентябре 2026 года? По календарю подойдут 14–16, 19–21 и 29–30 сентября. Но главные признаки — остывшая почва и запас примерно в три-четыре недели до морозов. Что будет, если посадить растения в неблагоприятный день по лунному календарю? Ничего неизбежного. На приживаемость сильнее влияют качество посадочного материала, температура, влажность, глубина посадки и уход. Нужно ли откладывать уборку урожая, если по календарю день неблагоприятный, а погода портится? Нет. Урожай снимают до заморозка, ливня и растрескивания плодов. Для хранения сухая кожица и отсутствие повреждений важнее фазы Луны. Как часто меняются благоприятные дни в лунном календаре в течение месяца? Оценка может меняться каждые один-два дня при переходе Луны между знаками зодиака. Крупные периоды задают лунные фазы.

Лунный календарь садовода и огородника может помочь распределить сентябрьские работы, однако погода, сроки созревания урожая и состояние растений всегда важнее положения Луны. А вы сверяетесь с лунными фазами перед посадкой и сбором урожая? Замечали, что растения по-разному реагируют на работы в разные дни? Кстати, с Луной традиционно связывают не только заботу о саде и огороде, но и уход за собой. Life.ru рассказал, какие дни сентября 2026 года считаются удачными для стрижки, окрашивания, маникюра и других процедур, а когда поход к мастеру лучше отложить.

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Авторы Софья Кузнецова