Едете в бархатный сезон в Индию или Таиланд? Сначала прочитайте этот список опасной еды с паразитами

Бархатный сезон манит невысокими ценами и спавшей жарой, поэтому в начале сентября россияне массово летят в Таиланд, Вьетнам, Индию, Китай и на африканские курорты. Пляжи и храмы там хороши, а вот местная кухня далеко не всегда безопасна для непривычного организма. Уличная еда, сырые морепродукты и вода из-под крана способны обернуться встречей с паразитами, о которых турист даже не подозревает. Мы собрали, каких блюд и продуктов лучше избегать в популярных странах бархатного сезона.

Уличная еда в Таиланде и Вьетнаме

Опасная уличная еда в Таиланде и Вьетнаме. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Ароматные жаровни на каждом углу манят туристов сильнее любого путеводителя, но именно они чаще всего становятся источником проблем. Креветки, кальмары и устрицы, слегка обжаренные на огне, нередко остаются сырыми внутри и несут бактерии вибрионов. Свинина в лапше или на шпажках, если её не совсем довели до готовности, способна заразить личинками цепня, которые доберутся даже до мозга. Перед покупкой стоит взглянуть, дымится ли блюдо и прожарено ли оно насквозь.

Сырая рыба и лягушачьи лапки

Опасность поджидает любителей тартара из рыбы, сырых лягушек или недоваренной курицы: личинки гнатостомы попадают в организм именно через такие блюда. Паразит мигрирует под кожей, вызывает воспаления и зуд, а в редких случаях добирается до внутренних органов и глаз. Похожая история с пресными водоёмами: купание в озере или луже после дождя даёт тот же результат, что и неудачный ужин. Пляжи Мьянмы сравнивают с рекламой Bounty, но и там вода требует осторожности.

Немытые овощи и фрукты в Индии

Немытые овощи и фрукты в уличной еде Индии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уличный фастфуд Индии выглядит аппетитно, но пани-пури с сомнительной водой и чаат из нарезанных овощей часто становятся причиной кишечных инфекций. Плотность населения и слабый санитарный контроль делают страну одной из самых рискованных для желудка. Циклоспороз, лямблии и кишечная палочка попадают в организм через немытую зелень, лёд или воду для фруктов. Врачи напоминают: заразные ооцисты созревают в тёплой влажной почве около двух недель и оседают на овощах.

Молочные продукты на жаре

Творог, сыр и другие продукты у местных торговцев в Азии и Африке часто хранятся без холодильника по несколько часов на солнце. При 30-градусной жаре это идеальная среда для сальмонеллы, даже если продавец клянётся, что товар свежайший. То же касается майонезных салатов и соусов на сырых яйцах, которые встречаются в турецкой и египетской уличной кухне. Проверить условия хранения на глаз невозможно, поэтому от таких лакомств на рынке разумнее воздержаться.

Вода со льдом и фрукты со шкуркой

Лёд в напитках и фрукты со шкуркой на курортах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лёд в коктейле кажется мелочью, но часто он делается из водопроводной воды и превращается в источник холеры, тифа и гепатита А. Та же опасность касается свежевыжатых соков и уже нарезанных фруктов на прилавках без защиты от пыли и мух. Безопаснее выбирать напитки в закрытой таре и фрукты с плотной кожурой вроде банана, которые чистишь сам перед едой. Правило актуально и для стран бархатного сезона, включая Турцию, Египет и другие популярные осенние направления.

Ловушка африканских рынков

Африка добавляет к обычному набору рисков малярию, жёлтую лихорадку и шистосомоз, которым заражаются во время купания в пресных водоёмах. Мясо дичи, вяленая рыба и субпродукты на рынках готовятся без строгого санитарного контроля, а вода для посуды нередко берётся из тех же водоёмов, где живут паразиты. Прививки от малярии закрывают часть рисков, но не защищают от кишечных инфекций через еду. Осторожность с кухней здесь важна не меньше прививочного сертификата.

Как обезопасить себя и что взять с собой в поездку

Аптечка туриста для поездки в тропические страны. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тропическая кухня непредсказуема, поэтому лучше подготовиться заранее и собрать компактную аптечку. Вот что стоит положить в чемодан перед поездкой в Азию, Индию или Африку: сорбенты — свяжут токсины при первых признаках отравления;

— свяжут токсины при первых признаках отравления; регидратационные соли — восполнят потерю жидкости при диарее;

— восполнят потерю жидкости при диарее; антисептик для рук — заменит мытьё там, где нет чистой воды;

— заменит мытьё там, где нет чистой воды; бутилированная вода — использовать даже для чистки зубов;

— использовать даже для чистки зубов; средство от укусов насекомых — снизит риск малярии и лихорадок;

— снизит риск малярии и лихорадок; жаропонижающее — пригодится при первых симптомах инфекции;

— пригодится при первых симптомах инфекции; влажные салфетки — помогут перед едой, если рядом нет крана.

Мыть руки перед едой в отпуске нужно чаще, чем обычно. Особенно после рынков и общения с местной фауной . Небольшая аптечка экономит куда больше нервов, чем сэкономленные деньги.

Отпуск в бархатный сезон не обязан превращаться в лотерею с паразитами вместо сувениров. Достаточно выбирать прожаренные блюда, пить воду только из закрытой бутылки и внимательно относиться к уличной еде в Индии, Китае, Вьетнаме и Африке, чтобы поездка запомнилась морем, а не визитом к врачу. Если после возвращения поднялась температура, появилась диарея или сыпь, акклиматизацией это списывать не стоит. Разобраться, какие симптомы после отпуска требуют визита к врачу, полезно ещё до вылета.