Пляжи как в рекламе Bounty: Российские туристы начинают присматриваться к Мьянме

Мьянма способна привлечь российских путешественников, которые уже успели съездить в Таиланд, Вьетнам и другие популярные страны региона. Об этом 360.ru рассказал глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Страна привлечёт внимание для альтернативного туризма. Люди, которые уже побывали в Таиланде, Вьетнаме, даже в Камбодже видели Ангкор-Ват, конечно же, заинтересуются и приедут в Мьянму», — заявил Абдюханов.

Пока это направление остается нишевым, отметил эксперт. По его данным, в прошлом году в страну приехали 3981 организованный турист из России. Для сравнения: турпоток в Турцию за тот же период достиг примерно шести миллионов человек.

По его словам, путешественников могут заинтересовать старинные храмы и пагоды, а также отдых на побережье. Местные пляжи представитель РСТ сравнил с картинками из известного рекламного ролика.

«Тут замечательные пляжные направления, словно в той самой рекламе из детства Bounty с белоснежными пляжами», — поделился он.

При этом рассчитывать на привычный массовый формат «всё включено» пока рано. Абдюханов пояснил, что это не тот all inclusive, что предлагают Таиланд, Вьетнам или Турция, ведь туризм в стране только набирает обороты.

А ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в октябре Россия и Мьянма могут возобновить прямое авиасообщение. По его словам, туроператоры уже готовят пакетные туры, которые включают посещение сразу двух стран — самой Мьянмы и одного из соседних государств. Такой формат, отметил министр, позволяет сделать поездку разнообразнее и увидеть больше интересного.