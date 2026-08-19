Мьянма: что за страна и почему Россия сближается с ней сейчас Оглавление Мьянма — где находится и как называлась раньше Основные факты о Мьянме Почему Россия сейчас активно сотрудничает с Мьянмой Можно ли россиянам поехать в Мьянму без визы FAQ — частые вопросы Как раньше называлась Мьянма? Где находится Мьянма на карте? Какая в Мьянме валюта? Нужна ли россиянам виза? Где находится Мьянма, как она называлась раньше и почему Россия резко активизировала с ней сотрудничество в августе 2026 года. 19 августа, 11:25 3103 3103 Россия и Мьянма 2026: отношения, сотрудничество, переговоры. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

18 августа 2026 года президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. В последнее время отношения стран приобрели особую динамику — была подписана декларация против санкций и достигнута договорённость о строительстве атомной станции. Разбираемся, что за страна Мьянма, где она находится и почему интерес к ней резко вырос.

Мьянма — где находится и как называлась раньше

Республика Союз Мьянма расположена в Юго-Восточной Азии, на Индокитайском полуострове, граничит с Бангладеш, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом, на юго-западе омывается Бенгальским заливом, на юге — Андаманским морем.

Независимость от Великобритании Мьянма — тогда Бирма — получила в 1948 году. До 1989 года государство официально именовалось «Социалистическая Республика Бирманский Союз». До 2010 года — «Союз Мьянма». В октябре 2010 года сменила название на «Республика Союз Мьянма». По данным исследователей, название переводится как «страна народа мьянь».

Основные факты о Мьянме

До 2005 года столицей Мьянмы был город Янгон. В 2005–2006-м столица переехала в Нейпьидо, но Янгон сохраняет важное значение как экономический центр.

Валюта Мьянмы — кьят. Язык — бирманский, это один из сино-тибетских языков с бирманской письменностью. Население республики составляет 52,8 млн человек — 24-е место в мире.

Флаг Мьянмы (с 2010 года) — прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных равновеликих полос (сверху вниз): жёлтой, зеленой и красной, в центре — большая белая пятиконечная звезда. Герб представляет собой изображение карты Мьянмы, окружённой колосьями, цветочным орнаментом, двумя мифическими львами, стоящими друг напротив друга, звездой на вершине и лентой внизу с надписью на бирманском языке «Республика Союз Мьянма».

Мьянма в 2026: безвиз для россиян и восстановление авиасообщения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Нынешняя форма правления Мьянмы — президентская республика. Президент Мин Аун Хлайн пришёл к власти 1 февраля 2021 года, официально избран президентом в апреле 2026 года.

Почему Россия сейчас активно сотрудничает с Мьянмой

Владимир Путин не раз отмечал, что динамично развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений экономических и политических интересов России. Эта тема обсуждалась на оперативном совещании Совбеза 17 июля.

Взаимодействие с Россией открывает для Нейпьидо перспективы сотрудничества в военно-технической, торговой, энергетической и космической сферах.

18 августа 2026 года Владимир Путин и Мин Аун Хлайн встретились в Кремле и начали общение с дружеского объятия. Российский лидер выразил соболезнования в связи с мощным наводнением, из-за которого пострадали десятки тысяч жителей Мьянмы.

«Отношения между нашими странами были установлены ещё в 1948 году и всё время развивались по нарастающей, в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене», — сказал Путин.

Мин Аун Хлайн, впервые прибывший в Россию именно как президент Мьянмы, поблагодарил за приветствие и сочувствие и заявил о поддержке российского курса.

«Россия всегда поддерживала нашу страну и в данный момент тоже поддерживает нашу страну, поэтому я хочу выразить благодарность. Если посмотрим историю отношений, между нашими двумя странами были хорошие отношения, и на будущее тоже остаются хорошие отношения. И, уважаемый господин президент, я хочу отметить, Мьянма является надёжной страной для России в Юго-Восточной Азии. И также хотелось сказать: Мьянма всегда готова», — подчеркнул лидер Мьянмы.

Страны договорились вместе противостоять санкциям и снижать их негативные последствия.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин также переговорил с Мин Аун Хлайном. Было заявлено, что Россия приступает к строительству в Мьянме атомной станции малой мощности.

«Уверен, что этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования и станет новым символом российско-мьянманской дружбы», — подчеркнул Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что Россия нарастит поставки удобрений, нефтепродуктов и агропромышленной продукции в Мьянму и заинтересована в увеличении ввоза оттуда продукции лёгкой промышленности и АПК. Зашла речь и о возобновлении прямого авиасообщения.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев рассказал о совместных проектах России и Мьянмы в области авиационной техники — вообще развитие военно-технического сотрудничества продолжается.

«Много техники было поставлено. Сегодня существует немало совместных проектов, которые касаются и авиационной техники, и поддержания лётной годности ранее поставленных истребителей. И, естественно, учитывая, что Мьянма имеет выход к морю, у нас, конечно, и перспективы проектов, которые касаются военно-морской техники», — отметил Шугаев.

Только в 2025 году Мин Аун Хлайн посещал Россию трижды — при официальном визите в марте, в рамках празднования Дня Победы и для участия в заседании форума «Мировая атомная неделя» в сентябре. 9 мая 2025 года военные армии Мьянмы прошли по Красной площади в составе парадного расчёта. Ранее, в 2022 году, лидер азиатской республики был в России дважды, а первый официальный визит наносил в 2021 году для участия в Московской конференции по международной безопасности.

«Мьянма — один из ключевых партнёров России в Юго-Восточной Азии, наше сотрудничество охватывает огромное количество сфер и носит стратегический и взаимовыгодный характер. В экономике мы фиксируем устойчивый рост: товарооборот между странами постоянно увеличивается, Россия занимает уже более 90% рынка нефтепродуктов Мьянмы, а также поставляет зерно и удобрения. В энергетике наш флагман «Росатом» ведёт проект строительства АЭС, кроме того, прорабатываются вопросы поставок СПГ и модернизации нефтегазовой инфраструктуры. Важным элементом является и военно-техническое партнёрство, что, безусловно, укрепляет безопасность в регионе. На политическом треке мы последовательно выступаем за многополярный мир, против санкционного давления и координируем позиции в рамках объединения АСЕАН. Мьянма последовательно поддерживает позиции России на международной арене, а также, являясь одной из ведущих стран буддистского мира, открыта к религиозному диалогу: достигнута договорённость о строительстве в Янгоне храма Русской православной церкви. В целом Мьянма — наш надёжный союзник и важный партнёр, с которым мы выстраиваем долгосрочное сотрудничество на всех уровнях», — заявил в беседе с Life.ru политолог Егор Лидовской.

Можно ли россиянам поехать в Мьянму без визы

Да, россиянам можно посещать Мьянму без виз на срок до 30 дней с туристическими или деловыми целями. Соглашение о взаимной отмене виз между странами вступило в силу 27 января 2026 года. Безвизовые страны для россиян.

FAQ — частые вопросы

Как раньше называлась Мьянма?

До 1989 года Мьянма называлась «Социалистическая Республика Бирманский Союз» или Бирма.

Где находится Мьянма на карте?

Мьянма расположена в Юго-Восточной Азии, граничит с Бангладеш, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Какая в Мьянме валюта?

Валюта в Мьянме — мьянманский кьят.

Нужна ли россиянам виза?

Нет, россиянам для деловых или туристических поездок в Мьянму сроком до 30 дней виза не нужна.

Авторы Екатерина Субботина