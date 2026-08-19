Путин заявил о перспективах поставок российского СПГ в Мьянму

Россия и Мьянма рассматривают возможность организации поставок российского сжиженного природного газа не только для внутреннего потребления, но и для дальнейшего транзита в другие страны региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Встреча прошла во вторник в России, куда глава Мьянмы прибыл с официальным визитом. Одной из ключевых тем переговоров стало развитие энергетического сотрудничества двух стран.

«Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа, и не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что энергетика остаётся одним из перспективных направлений взаимодействия Москвы и Нейпьидо. Возможные поставки СПГ могут стать частью более широкого сотрудничества в регионе.

Помимо газового направления, страны развивают проекты в других сферах. Ранее Россия и Мьянма договорились о строительстве атомной станции малой мощности, которая должна стать одним из крупных совместных проектов.

Москва и Нейпьидо также обсуждают расширение экономических связей и реализацию новых инициатив. В Кремле уже отмечали, что отношения двух стран продолжают развиваться по нескольким направлениям.

Ранее Life.ru писал, что Россия начала подготовку к строительству атомной станции малой мощности в Мьянме. Проект должен стать одним из символов сотрудничества двух стран и дать новый импульс развитию энергетики и научных направлений. В Москве рассчитывают, что совместная работа укрепит долгосрочные связи с азиатским партнёром.