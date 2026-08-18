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Регион
18 августа, 13:42

Символ дружбы: Россия взялась за строительство атомной станции в Мьянме, заявил Мишустин

Мишустин: Россия начинает строить в Мьянме АЭС малой мощности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Россия приступает к строительству в Мьянме атомной станции малой мощности. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с президентом республики. Мин Аун Хлайном, который прибыл в страну с официальным визитом.

По словам главы правительства, стороны начинают выполнять достигнутые ранее договорённости о возведении небольшой АЭС.

«Уверен, что этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования и станет новым символом российско-мьянманской дружбы», — подчеркнул он.

Путин на предстоящей неделе проведёт множество внутренних мероприятий
Путин на предстоящей неделе проведёт множество внутренних мероприятий

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 18 августа встретился в Кремле с лидером Мьянмы. Об официальном визите главы республики в Россию рассказали в пресс-службе Кремля. Переговоры были посвящены дальнейшему развитию отношений Москвы и Нейпьидо, а также вопросам международной и региональной повестки. По итогам встречи стороны планировали подписать ряд двусторонних документов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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