Путин проведёт переговоры с президентом Мьянмы в Кремле 18 августа

Президент России Владимир Путин 18 августа встретится в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Лидер республики прибудет в РФ с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие отношений Москвы и Нейпьидо. В центре внимания будут перспективы углубления сотрудничества сразу по нескольким направлениям.

Отдельной темой станут актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам переговоров Путин и Мин Аун Хлайн планируют подписать ряд двусторонних документов.

Это будет не первая встреча лидеров. В марте 2025 года Мин Аун Хлайн приезжал в Москву с официальным визитом, а в сентябре того же года вновь провёл переговоры с Путиным в Кремле.

Во время мартовского визита Москва и Нейпьидо заключили десять соглашений, затронувших атомную энергетику, образование, здравоохранение, таможенное взаимодействие и другие направления. В частности, стороны договорились о взаимном признании дипломов и обозначили основные принципы строительства в Мьянме атомной электростанции малой мощности.