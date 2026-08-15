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Регион
15 августа, 13:57

Путин проведёт переговоры с президентом Мьянмы в Кремле 18 августа

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент России Владимир Путин 18 августа встретится в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Лидер республики прибудет в РФ с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие отношений Москвы и Нейпьидо. В центре внимания будут перспективы углубления сотрудничества сразу по нескольким направлениям.

Отдельной темой станут актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам переговоров Путин и Мин Аун Хлайн планируют подписать ряд двусторонних документов.

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Это будет не первая встреча лидеров. В марте 2025 года Мин Аун Хлайн приезжал в Москву с официальным визитом, а в сентябре того же года вновь провёл переговоры с Путиным в Кремле.

Во время мартовского визита Москва и Нейпьидо заключили десять соглашений, затронувших атомную энергетику, образование, здравоохранение, таможенное взаимодействие и другие направления. В частности, стороны договорились о взаимном признании дипломов и обозначили основные принципы строительства в Мьянме атомной электростанции малой мощности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Николь Вербер
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