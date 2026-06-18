Путин приехал в «Казань Экспо» на юбилейный саммит Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин прибыл в выставочный центр «Казань Экспо», где проходит основной день саммита Россия — АСЕАН. Первое заседание началось. В открытой части запланированы выступления российского лидера и президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего, которые выступают сопредседателями встречи.

После этого слово возьмут главы других делегаций, но основное обсуждение пройдёт уже в закрытом формате. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Российского лидера сопровождает делегация, в которую вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и другие официальные лица.

Нынешняя встреча стала юбилейной: она посвящена 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На саммите также обсудят итоги стратегического партнёрства России и АСЕАН и новые задачи в политике, безопасности, торговле, инвестициях и гуманитарном сотрудничестве. По итогам встречи планируется подписать четыре документа.