Путин приехал в «Казань Экспо» на юбилейный саммит Россия — АСЕАН
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Президент России Владимир Путин прибыл в выставочный центр «Казань Экспо», где проходит основной день саммита Россия — АСЕАН. Первое заседание началось. В открытой части запланированы выступления российского лидера и президента Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего, которые выступают сопредседателями встречи.
После этого слово возьмут главы других делегаций, но основное обсуждение пройдёт уже в закрытом формате. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Российского лидера сопровождает делегация, в которую вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и другие официальные лица.
Нынешняя встреча стала юбилейной: она посвящена 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На саммите также обсудят итоги стратегического партнёрства России и АСЕАН и новые задачи в политике, безопасности, торговле, инвестициях и гуманитарном сотрудничестве. По итогам встречи планируется подписать четыре документа.
АСЕАН была создана в 1967 году. Сейчас в объединение входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Путин прилетел на саммит в Казань днём ранее. Он уже провёл переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Также он успел пообщаться с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.
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