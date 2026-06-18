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Регион
18 июня, 07:28

Ручки с изюминкой и герб России: Юнашев показал рабочие места лидеров на саммите в Казани

Юнашев показал рабочие места лидеров на саммите Россия – АСЕАН в Казани

Обложка © kremlin.ru/ РИА Новости / Сергей Бобылёв

Обложка © kremlin.ru/ РИА Новости / Сергей Бобылёв

В Казани для глав делегаций, которые участвуют в саммите Россия — АСЕАН, подготовили рабочие места, оформленные в едином стиле. Туда уже прилетели президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао.

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Особое внимание журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева привлекли ручки, разложенные на столах гостей. Каждая из них украшена национальной росписью. Ручки упакованы в красивые чёрные чехлы с бархатной бордовой обивкой внутри. Также для лидеров АСЕАН приготовили блокноты с гербом России.

«Очень понравились ручки — с национальной росписью», — написал Юнашев, сопровождая публикацию фотографией рабочего места.

Путин: Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство
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Напомним, что президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите с представителями Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Встреча продлится двое суток. На неё съехались делегации всех 11 стран-участниц АСЕАН: Брунея, Тимора-Лешти, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Ожидается, что такой широкий состав позволит обсудить главные направления сотрудничества. Путин уже провёл переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Также он успел пообщаться с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

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Наталья Афонина
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