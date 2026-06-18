Ручки с изюминкой и герб России: Юнашев показал рабочие места лидеров на саммите в Казани

В Казани для глав делегаций, которые участвуют в саммите Россия — АСЕАН, подготовили рабочие места, оформленные в едином стиле. Туда уже прилетели президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао.

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Особое внимание журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева привлекли ручки, разложенные на столах гостей. Каждая из них украшена национальной росписью. Ручки упакованы в красивые чёрные чехлы с бархатной бордовой обивкой внутри. Также для лидеров АСЕАН приготовили блокноты с гербом России.

«Очень понравились ручки — с национальной росписью», — написал Юнашев, сопровождая публикацию фотографией рабочего места.