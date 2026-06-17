Путин: Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

Россия и государства АСЕАН сообща выступают за формирование справедливого мироустройства. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном приёме в честь глав делегаций саммита РФ — АСЕАН в Казани.

«Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды, и в этом, безусловно, наша сила», — сказал Путин.

Он отметил, что стороны продолжают развивать традиции взаимовыгодного сотрудничества и отстаивают принципы суверенного равенства государств. Президент также выразил готовность к продолжению активной совместной работы. Речь идёт об углублении стратегического партнёрства, обеспечении безопасности, а также о достижении благополучия и процветания как для стран-участниц, так и для всего Евразийского региона в целом.

Саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня и приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией. По итогам встречи планируется подписать четыре документа: Казанскую декларацию, комплексный план действий на 2026–2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре. АСЕАН, напомним, объединяет 11 стран Юго-Восточной Азии и по совокупным экономическим показателям образует пятую экономику мира.

Ранее Владимир Путин произнёс тост за дальнейшее сближение России с государствами Юго-Восточной Азии. Глава государства поднял бокал за здоровье руководителей делегаций и всех собравшихся на саммите, а также за успех юбилейной встречи. В своём выступлении он обозначил курс на неуклонное развитие стратегических связей в этом формате, пожелав странам-участницам процветания, а их народам — счастья и благополучия.