«Мы тоже из Москвы»: Путин в стиле Тарантино пообщался с туристами в Казани

Президент России Владимир Путин пообщался с туристами во время прогулки по Казанскому Кремлю. Разговор получился коротким, почти тарантиновским по лаконичности.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

— Добрый день! — Здравствуйте! — Вы откуда приехали? — Из Москвы. — Мы тоже из Москвы.

Президент прибыл в Казань, где 17–18 июня проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН. В мероприятии ожидается участие представителей всех 11 государств ассоциации: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.