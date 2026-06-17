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17 июня, 15:47

«Мы тоже из Москвы»: Путин в стиле Тарантино пообщался с туристами в Казани

Путин пообщался с туристами из Москвы в Казанском Кремле

Президент России Владимир Путин пообщался с туристами во время прогулки по Казанскому Кремлю. Разговор получился коротким, почти тарантиновским по лаконичности.

Видео © Telegram/Юнашев LIVE

— Добрый день!

— Здравствуйте!

— Вы откуда приехали?

— Из Москвы.

— Мы тоже из Москвы.

Хлеб-соль и чак-чак: В Казани встретили премьера Вьетнама перед саммитом Россия — АСЕАН
Хлеб-соль и чак-чак: В Казани встретили премьера Вьетнама перед саммитом Россия — АСЕАН

Президент прибыл в Казань, где 17–18 июня проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН. В мероприятии ожидается участие представителей всех 11 государств ассоциации: Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Путин посетил православный храм и мечеть. После этого у российского лидера началась насыщенная дипломатическая программа. Путин уже провёл переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Также на полях саммита Россия — АСЕАН состоялась встреча российского лидера с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

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Николь Вербер
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