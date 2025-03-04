Россия и Мьянма подписали соглашения о признании дипломов и возведении малой АЭС

В ходе официального визита премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Москву, представители России и Мьянмы подписали 10 различных соглашений. Глава мьянманского правительства встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Среди подписанных документов — межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов и учёных степеней, а также меморандум, касающийся основных принципов строительства маломощных атомных электростанций в Мьянме. Также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, был заключен меморандум между мьянманским министерством полезных ископаемых и российским фондом «РК-Инвестиции», который касается добычи ресурсов в стране.

Помимо этого, обе страны подписали соглашение о сотрудничестве в области таможенных вопросов, а также меморандумы о взаимопонимании между министерствами здравоохранения, спортивными ведомствами и космическими агентствами, а также приняли совместное заявление, посвященное защите и стимулированию инвестиций.

Заявления по итогам переговоров Владимира Путина и Мин Аун Хлайна. Видео © Life.ru

Как заявил президент РФ Владимир Путин по завершению встречи с мьянманским премьером Мин Аун Хлайном, Россия и Мьянма динамично развивают сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, ведутся обсуждения об открытии первого в республике православного храма.

«Динамичный характер носит и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. На повестке дня открытие в Мьянме российского культурного центра, а также сооружение в стране первого православного храма», — сообщил российский лидер.