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Регион
16 августа, 10:18

Путин на предстоящей неделе проведёт множество внутренних мероприятий

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На следующей неделе в графике президента России Владимира Путина запланировано множество мероприятий внутри страны. Об этом сообщил журналист ИА «Вести» Павел Зарубин.

«Пресс-служба президента уже анонсировала международную встречу в Кремле, будет множество и внутренних событий», — сказал журналист.

Одним из международных событий станут переговоры российского лидера с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Остальные запланированные мероприятия связаны с внутренней повесткой президента.

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Ранее сообщалось, что 18 августа президент России Владимир Путин встретится в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибудет в РФ с официальным визитом. Главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, перспективы сотрудничества по нескольким направлениям, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки, и по итогам переговоров планируют подписать ряд документов.

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Анастасия Никонорова
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