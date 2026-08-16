Путин на предстоящей неделе проведёт множество внутренних мероприятий

На следующей неделе в графике президента России Владимира Путина запланировано множество мероприятий внутри страны. Об этом сообщил журналист ИА «Вести» Павел Зарубин.

«Пресс-служба президента уже анонсировала международную встречу в Кремле, будет множество и внутренних событий», — сказал журналист.

Одним из международных событий станут переговоры российского лидера с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Остальные запланированные мероприятия связаны с внутренней повесткой президента.

Ранее сообщалось, что 18 августа президент России Владимир Путин встретится в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибудет в РФ с официальным визитом. Главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, перспективы сотрудничества по нескольким направлениям, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки, и по итогам переговоров планируют подписать ряд документов.