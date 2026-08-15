Путин поздравил президента и премьера Индии с Днём независимости

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днём независимости страны. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении отмечается, что Индия добивается заметных успехов в экономике, социальной сфере и научно‑техническом развитии. Также подчёркивается высокий авторитет страны на международной арене.

«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», — указано в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что РФ и Индия продолжат наращивать конструктивные связи. Отдельный акцент сделан на интересах международной безопасности и стабильности. Путин пожелал Моди и Мурму доброго здоровья и успехов, а гражданам Индии — счастья и благополучия.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Россию надёжным поставщиком нефти. Он пояснил, что они выставляют груз на продажу, а покупатель выбирает наиболее доступную нефть с приемлемой ценой. Джайшанкар также отметил непостоянство США в санкционном вопросе.