От Урала до Нью-Дели: В России предложили создать бесшовный ж/д маршрут до Индии

России нужен устойчивый сухопутный коридор для торговли с Индией, который снизит зависимость от морских перевозок. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Одним из главных звеньев он назвал Иран. Сейчас грузы могут идти через Туркмению либо Каспий, а затем продолжать путь к индийскому направлению. По той же схеме товары следуют обратно в Россию.

Афганистан теоретически позволил бы проложить более прямой путь, однако такой проект эксперт пока считает практически нереализуемым. Поэтому основную ставку, по его словам, стоит делать на развитие железных дорог и модернизацию уже существующей инфраструктуры.

«Оптимально было бы иметь ветку, которая идет, говоря грубо, от Нью-Дели до Урала, через всю Среднюю Азию, без всяких погрузочных и разгрузочных работ», — заявил Колташов.

Для этого потребуется состыковать разные железнодорожные системы, решить вопрос ширины колеи, смены локомотивов и сократить число перегрузок. Отдельным условием экономист назвал безопасность маршрута и его независимость от политических решений отдельных транзитных стран.

Кстати, ранее в Индии запустили первый пассажирский поезд на водороде, полностью разработанный внутри страны. Состав NaMo Green Rail вмещает около 2600 пассажиров и разгоняется примерно до 75 км/ч. Запуск стал частью индийской программы по развитию «зелёной» энергетики и сокращению использования дизеля.