Минпромторг планирует за год заключить с Индией контракт по Ил-114 и SJ-100

Россия рассчитывает в течение года заключить твёрдый контракт с Индией на поставку самолётов Ил-114-300 и SJ-100. Соответствующую задачу российская сторона поставила по итогам министерской встречи БРИКС, состоявшейся в индийском Джайпуре. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

«Мы ставим перед собой задачу в течение года выйти на твёрдый контракт с Индией [по поставкам] Ил-114-300 и SJ-100», — заявил чиновник.

Предполагаемые объёмы и сроки возможных поставок замминистра не уточнил. Оба лайнера предназначены для региональных пассажирских перевозок.

Ранее Life.ru сообщал о планах увеличить выпуск Ил-114-300 до 12 самолётов ежегодно. Первоочередной задачей остаётся производство трёх машин для Второго архангельского авиаотряда.