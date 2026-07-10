Производство Ил-114-300 расширят до 12 самолётов в год

Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе выставки «Иннопром» озвучил планы по наращиванию темпов выпуска отечественных лайнеров Ил-114-300. По словам министра, в долгосрочной перспективе производственные мощности предприятия планируется довести до 12 воздушных судов в год.

«Вы знаете, что Второй архангельский авиаотряд забирает три машины. Собственно, это производственная программа Ил-114. Но наша задача расширить их производственные мощности пока в перспективе до 12 машин», — сказал он.

В настоящее время приоритетной задачей является выполнение текущих обязательств, в частности, поставка трёх самолётов для Второго архангельского авиаотряда.

Воздушное судно представляет собой глубокую модификацию платформы Ил-114. Разработчик — кооперация предприятий ГК «Ростех» (головная организация — ПАО «Ил», ОАК). Летно-технические данные: пассажировместимость — 66 чел., максимальная дальность — 1450 км. Экипаж — 2 чел. Эксплуатационный температурный диапазон составляет 95 градусов (от -50 °C до +45 °C).

Ранее президент Владимир Путин назвал достойными новые российские самолёты — МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, отметив, что полностью импортозамещённый «Суперджет» не просто воспроизвели, а улучшили его характеристики. Глава государства осмотрел воздушные суда на совещании по развитию авиации в Жуковском.