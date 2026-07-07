Алиханов: Россия предложит Индонезии купить самолёты Ил-114-300

Россия предложит Индонезии купить или взять в лизинг новые российские самолёты Ил-114-300. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, этот региональный турбовинтовой самолёт уже получил сертификат и по экономическим показателям обходит конкурента — ATR 72. Российская сторона будет предлагать данный проект индонезийским авиакомпаниям.

«К слову сказать, самолёт получился по экономическим параметрам лучше своего конкурента, лучше ATR 72, поэтому мы тоже будем презентовать этот проект и предлагать нашим индонезийским друзьям и их авиакомпаниям рассмотреть возможность приобретения или лизинга этих машин», — сказал Алиханов.

Лайнер представляет собой глубоко модернизированную версию турбовинтового Ил-114. Его созданием занималась кооперация предприятий «Ростеха» под управлением компании «Ил» (входит в ОАК).

Технические параметры позволяют перевозить 66 пассажиров на дальность до 1450 километров. Управление осуществляется экипажем из двух пилотов. Машина способна работать в широком климатическом диапазоне: от минус 50 до плюс 45 градусов по Цельсию.

Площадкой для презентации стал международный промышленный форум «Иннопром», проходящий в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Партнёром мероприятия в этом году выступает Республика Индонезия.