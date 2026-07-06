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6 июля, 13:05

В России впервые показали спектакль на борту самолёта

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В России впервые показали спектакль на борту самолёта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Постановку «Поиск продолжается» режиссёра Дмитрия Крестьянкина сыграли на борту самолёта «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Россия» в специальной ливрее «ЛизаАлерт». Спектакль основан на реальных историях поиска пропавших детей и подростков волонтёрами поисково-спасательного отряда.

Зрителями стали дети сотрудников авиакомпании и партнёров, а также юные участники «Движения Первых». Театральная площадка разместилась на лайнере, находившемся на плановом обслуживании.

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«Сегодня мы превратили борт самолёта Superjet-100, находящегося на плановом обслуживании, в театральную сцену для наших детей, для семей наших работников. Эта великолепная пронзительная постановка непременно должна быть увиденной, возможно, будущими авиаторами, нам важно донести до них ценность взаимопонимания и доверия в семье», — сказал генеральный директор авиакомпании Ян Бург.

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Анастасия Никонорова
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