«Не просто воспроизвели, а улучшили»: Путин заявил о превосходстве импортозамещённого SSJ-100
Путин высоко оценил новейшие российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин назвал достойными новые отечественные самолёты — среднемагистральный МС-21, ближнемагистральный SJ-100 и региональный Ил-114-300. Об этом он заявил на совещании по развитию авиации в Жуковском после осмотра воздушных судов.
«Мы только что эти самолёты осмотрели, уровень очень хороший, достойный», — сказал глава государства.
Особо он отметил полностью импортозамещённый «Суперджет». Ранее эта машина создавалась совместно с итальянскими и французскими партнёрами, но после их ухода все компоненты были заменены российскими.
«И более того, мне вот сейчас пилоты говорят: улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, что вместе с партнёрами сделали, а улучшили характеристики, — это очень хорошо», — заявил Путин, говоря об SSJ-100.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Жуковский, чтобы осмотреть новые российские самолёты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории ЛИИ имени Громова. Экскурсию для него проводили глава ОАК Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор ИЛ Даниил Бренерман. Президент заявил, что Россия под санкционным давлением оказалась полностью способна импортозаместить авиатехнику: отечественные разработки догнали мировые стандарты и по ряду компонентов превзошли западные аналоги, поскольку санкции заставили ускорить этот процесс.
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