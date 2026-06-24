«Не просто воспроизвели, а улучшили»: Путин заявил о превосходстве импортозамещённого SSJ-100

Президент Владимир Путин назвал достойными новые отечественные самолёты — среднемагистральный МС-21, ближнемагистральный SJ-100 и региональный Ил-114-300. Об этом он заявил на совещании по развитию авиации в Жуковском после осмотра воздушных судов.

«Мы только что эти самолёты осмотрели, уровень очень хороший, достойный», — сказал глава государства.

Особо он отметил полностью импортозамещённый «Суперджет». Ранее эта машина создавалась совместно с итальянскими и французскими партнёрами, но после их ухода все компоненты были заменены российскими.

«И более того, мне вот сейчас пилоты говорят: улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, что вместе с партнёрами сделали, а улучшили характеристики, — это очень хорошо», — заявил Путин, говоря об SSJ-100.