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24 июня, 15:29

Путин: Россия оказалась в состоянии импортозаместить всю авиатехнику

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия в условиях санкционного давления полностью импортозаместила всю авиационную технику. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации в Жуковском.

Глава государства отметил, что вынужденные меры привели к позитивным результатам: отечественные разработки не только догнали мировые стандарты, но и по ряду компонентов превзошли западные аналоги.

«В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью всё импортозаместить», — заявил Путин.

По его словам, после демонстрации представленных образцов стало очевидно: по целому ряду показателей отечественные разработки даже превосходят иностранные.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Жуковский, чтобы осмотреть новые российские самолёты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории ЛИИ имени Громова. После осмотра он проведёт совещание по развитию авиации. Экскурсию для президента проводят глава ОАК Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор ИЛ Даниил Бренерман.

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Анастасия Никонорова
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