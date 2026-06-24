Путин: Россия оказалась в состоянии импортозаместить всю авиатехнику

Россия в условиях санкционного давления полностью импортозаместила всю авиационную технику. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации в Жуковском.

Глава государства отметил, что вынужденные меры привели к позитивным результатам: отечественные разработки не только догнали мировые стандарты, но и по ряду компонентов превзошли западные аналоги.

«В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью всё импортозаместить», — заявил Путин.

По его словам, после демонстрации представленных образцов стало очевидно: по целому ряду показателей отечественные разработки даже превосходят иностранные.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Жуковский, чтобы осмотреть новые российские самолёты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории ЛИИ имени Громова. После осмотра он проведёт совещание по развитию авиации. Экскурсию для президента проводят глава ОАК Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор ИЛ Даниил Бренерман.