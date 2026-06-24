Путин в Жуковском осмотрел российские Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

Президент России Владимир Путин приехал в Жуковский, на территорию ЛИИ имени Громова. Глава государства осмотрел образцы новых российских самолётов — Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Владимир Путин осматривает новейшую российскую авиатехнику в Жуковском. Видео © Life.ru

После осмотра он проведёт совещание по развитию авиации. Экскурсию для президента проводят глава ОАК Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор ИЛ Даниил Бренерман.

Владимир Путин в кабине новейшего российского авиалайнера МС-21. Фото © kremlin.ru

Ранее президент Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. Верховный главнокомандующий лично прикрепил знак ордена к знамени подразделения под звуки марша, а затем повязал на древко орденскую ленту аккуратным бантом. После этого старший знаменной группы под фанфары поднял знамя — этот жест символизирует готовность к новым победам.