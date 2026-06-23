Путин: Удары ВСУ по России только стимулируют бойцов СВО выполнять задачи

Удары со стороны ВСУ, в том числе по гражданским объектам, не снижают, а наоборот стимулируют российских военнослужащих выполнять поставленные задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании членами кабмина.

«Я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, не снижают, а только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», — сказал российский лидер.

Отдельно он заявил, что Киев пытается создать для себя более выгодные условия в случае возобновления переговорного процесса. По словам главы государства, удары по территории России направлены на формирование дополнительных угроз и усиление позиции Киева в возможных будущих переговорах.

Ранее Путин заявлял, что Киев использует тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ. Президент добавил, что ВСУ теряют территорию за территорией, в то время как бойцы ВС РФ занимают один населённый пункт за другим.