Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России. Видео © kremlin.ru

Верховный главнокомандующий лично прикрепил знак ордена к знамени подразделения. Сделал он это под звуки торжественного марша. Затем президент аккуратным бантом повязал на древко орденскую ленту. После этого старший знаменной группы под фанфары символически поднял знамя. Этот жест знаменует готовность к будущим славным свершениям и победам.

Высокой награды подразделение удостоилось в честь своего 90-летия. Стоявшие в зале военнослужащие встретили это троекратным «Ура».

К собравшимся также обратился директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев. Он заверил главу государства, что военнослужащие полка, как и весь личный состав ведомства, будут верны данной присяге.

Вдоль стен Георгиевского зала, украшенных мемориальными досками с именами героев, выстроились группы военнослужащих. Кремлёвцы были в полевой, церемониальной и парадной формах. Всё время ожидания церемонии привыкшие к парадной вахте солдаты и офицеры стояли не шелохнувшись. На мероприятии также присутствовали ветераны службы и представители руководства ФСО.

Ранее в Георгиевском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград. Их из рук президента получили участники специальной военной операции, космонавты, деятели культуры и руководители СМИ. Владимир Путин отметил заслуги народной артистки Надежды Бабкиной, народного артиста Юрия Антонова, руководителя цирка Аскольда Запашного и генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Высоких наград также удостоились космонавты Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин.