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21 июня, 08:17

Высокая награда для Внуково: Путин отметил заслуги коллектива авиагавани

Путин наградил орденом Почёта коллектив аэропорта Внуково

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Коллектив московского аэропорта Внуково удостоен ордена Почёта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

В тексте указа отмечено, что награду присудили за вклад в развитие гражданской авиации и трудовые достижения. Отличие получило акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково» в столице.

Путин вручает награды многодетным родителям в Кремле
Путин вручает награды многодетным родителям в Кремле

А ранее в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент отметил героев СВО, космонавтов и деятелей культуры — среди награждённых были народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, глава цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили Антонов, Бабкина и Эрнст.

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Вероника Бакумченко
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