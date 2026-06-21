Высокая награда для Внуково: Путин отметил заслуги коллектива авиагавани

Коллектив московского аэропорта Внуково удостоен ордена Почёта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

В тексте указа отмечено, что награду присудили за вклад в развитие гражданской авиации и трудовые достижения. Отличие получило акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково» в столице.

А ранее в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент отметил героев СВО, космонавтов и деятелей культуры — среди награждённых были народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, глава цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили Антонов, Бабкина и Эрнст.