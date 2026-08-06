«Чёрное золото» льётся в Китай: Sinopec заменил ближневосточную нефть российской

Крупнейший в мире нефтепереработчик, китайская государственная компания Sinopec, нарастил закупки «чёрного золота» российской марки ESPO. Об этом пишет агентство Reuters.

Таким образом компания пытается компенсировать выпадающие поставки с Ближнего Востока, где продолжается конфликт США с Ираном.

Так, для поставок в июле и августе китайская компания приобрела от 30 до 40 партий дальнеосточной нефти — до 320 тысяч баррелей в сутки. Это помогло сохранить стабильные объёмы переработки и даже увеличить экспорт готового топлива.

При этом до начала американо-иранского конфликта примерно половину сырья Sinopec получала именно с Ближнего Востока, указывается в публикации.

Ранее семь стран ОПЕК+, в том числе Россия, решили увеличить максимально разрешённый объём добычи нефти. Повышение составит 188 тысяч баррелей в сутки относительно августа.