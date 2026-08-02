Участники ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Семь стран ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — решили увеличить максимально разрешённый объём добычи нефти. Как следует из коммюнике по итогам встречи, корректировка составит 188 тысяч баррелей в сутки относительно уровня августа.

Отмечается, что решение принято в рамках коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка. В документе указано: изменения будут проведены в сентябре 2026 года.

При этом в сообщении уточняется, что корректировка идёт по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, которые объявлялись в апреле 2023 года. Таким образом, рынок получает сигнал о дальнейшей настройке добычи и регулировании предложения.

Дальше внимание будет приковано к реакции цен на нефть и к тому, как страны-участницы распределят выполнение лимитов внутри коалиции.

Ранее Life.ru писал, что Россия в рамках ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки. Семь государств альянса ОПЕК+, которые применяют добровольные ограничения, договорились поднять максимально допустимый уровень добычи в августе. Прибавка составит 188 тысяч баррелей в сутки относительно июльских показателей.