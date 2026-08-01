Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортиса

В возрасте 84 лет не стало бывшего генерального секретаря ОПЕК Рене Ортиса. Об этом сообщили в организации.

В ОПЕК не стали раскрывать причину смерти, но выразили соболезнования семье и близким покойного.

«ОПЕК с глубокой скорбью сообщает о кончине д-ра Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную отрасль и деятельность организации надолго останется в нашей памяти. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всей «семье ОПЕК», — говорится в сообщении.

Ортис был генеральным секретарём ОПЕК с января 1979 по июнь 1981 года. До этого он представлял Эквадор в Совете экономической комиссии ОПЕК (1976–1978), в 1977 году был управляющим Эквадора в организации и дважды становился министром энергетики своей страны.

Ранее директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения. 13 июля учёный с заместителем заметил детей 8–10 лет на квадроциклах, уничтожавших посевы. Родителей попросили забрать их у института, но подъехала четыре джипа, и один мужчина жестоко избил Зезина. Через девять дней учёный скончался в больнице.