В Екатеринбурге умер учёный РАН Никита Зезин после жёсткого избиения

В Екатеринбурге скончался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. По словам депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти его жестоко избили после конфликта, связанного с детьми на квадроциклах.

Инцидент произошёл 13 июля. В тот день Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля и посевы. Во время объезда они заметили нескольких детей 8–10 лет, которые катались по территории на квадроциклах, повредили посевы и в итоге застряли в грязи. Учёные связались с родителями, договорившись отвезти ребят на автомобиле института, где их должны были забрать взрослые.

Около 18:00 к зданию научного учреждения подъехали четыре внедорожника. По утверждению депутата, из одной машины вышли двое мужчин, один из которых представился Аркашей. После этого он набросился на Зезина и начал наносить ему удары по голове, а затем стал избивать ногами, сопровождая происходящее угрозами и нецензурной бранью.

Когда директор центра практически потерял сознание, нападавшие переключились на Александра Шанина. По словам Вегнера, мужчину также избили и плевали ему в лицо. При этом дети наблюдали за происходящим рядом. Депутат заявил, что сердце Никиты Зезина не выдержало последствий случившегося. Он также сообщил, что направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательное расследование произошедшего.

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