Россия в рамках ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки

В августе Россия получит возможность нарастить нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 9,887 миллиона баррелей в день. Об этом говорится в коммюнике ОПЕК, опубликованном по итогам воскресной встречи участников соглашения.

Семь государств альянса ОПЕК+, которые применяют добровольные ограничения, договорились поднять максимально допустимый уровень добычи в августе. Прибавка составит 188 тысяч баррелей в сутки относительно июльских показателей.

Из представленных материалов следует, что предельная планка производства для России вырастет как раз на 62 тысячи баррелей в сутки и достигнет 9,887 миллиона баррелей в день.

До этого стало известно, что в июне Россия увеличила нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с маем — до 9,762 миллиона баррелей в день. Такой показатель также был закреплён в коммюнике ОПЕК+. В мае максимально разрешённый объём добычи составлял 9,699 миллиона баррелей.