Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 12:08

Россия в рамках ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

В августе Россия получит возможность нарастить нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 9,887 миллиона баррелей в день. Об этом говорится в коммюнике ОПЕК, опубликованном по итогам воскресной встречи участников соглашения.

Семь государств альянса ОПЕК+, которые применяют добровольные ограничения, договорились поднять максимально допустимый уровень добычи в августе. Прибавка составит 188 тысяч баррелей в сутки относительно июльских показателей.

Из представленных материалов следует, что предельная планка производства для России вырастет как раз на 62 тысячи баррелей в сутки и достигнет 9,887 миллиона баррелей в день.

Reuters: ОПЕК+ с июля повысит добычу нефти на 188 тыс. б/с
Reuters: ОПЕК+ с июля повысит добычу нефти на 188 тыс. б/с

До этого стало известно, что в июне Россия увеличила нефтедобычу на 62 тысячи баррелей в сутки по сравнению с маем — до 9,762 миллиона баррелей в день. Такой показатель также был закреплён в коммюнике ОПЕК+. В мае максимально разрешённый объём добычи составлял 9,699 миллиона баррелей.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar