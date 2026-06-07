Reuters: ОПЕК+ с июля повысит добычу нефти на 188 тыс. б/с

Семь стран-участниц ОПЕК+ на воскресной встрече собираются одобрить увеличение июльских нефтяных квот на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет Reuters.

«В воскресенье семь участников, скорее всего, примут решение повысить квоты на 188 тыс. б/с с июля, сообщают источники», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, этот шаг повторяет решение на июнь, которое было чуть скромнее майского и апрельского из-за выхода ОАЭ из альянса. Окончательное решение пока не принято.

Согласно информации Reuters, на министерской встрече ОПЕК+ не планируется менять общую стратегию по добыче. В воскресенье запланирована серия заседаний: мониторингового комитета ОПЕК+, министерская встреча ОПЕК+, заседание стран ОПЕК и совещание «семёрки». Начало — в 15:30 мск.

Ранее Life.ru рассказывал, что после выхода ОАЭ ОПЕК+ принял решение увеличить объёмы добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки, заместив таким образом вклад Эмиратов. При этом в марте организация добывала в среднем 35,06 млн баррелей в сутки — на 7,7 млн меньше, чем в феврале.