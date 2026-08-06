Нефть под прицелом: Иран сделал жёсткое предупреждение соседям по Персидскому заливу

Иран предупредил государства Персидского залива, что их энергетическая инфраструктура может стать целью ответных ударов в случае атаки США на исламскую республику. Об этом со ссылкой на источники в странах региона сообщает агентство Reuters.

По данным собеседников агентства, Тегеран через дипломатические каналы дал понять, что возможные американские удары по иранским объектам не останутся без ответа. При этом под угрозой, как утверждается, окажутся не только энергетические предприятия государств Персидского залива, но и другие объекты в регионе.

«Иранское предупреждение было однозначным: если Америка нанесёт удар по иранской инфраструктуре, они ответят ударами по энергетическим объектам в странах Персидского залива и по другим целям в регионе», — сказано в публикации.

Подобными заявлениями Тегеран рассчитывает усилить давление на Вашингтон через его региональных партнёров и подтолкнуть США к заключению соглашения, которое иранская сторона сочтёт приемлемым для мирного урегулирования конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия нанесёт по Ирану мощный удар, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что хотел бы решить этот вопрос дипломатическим путём.