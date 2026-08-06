«Не хочу убивать людей»: Трамп сделал новое заявление о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает дипломатическое урегулирование с Ираном более предпочтительным вариантом, чем применение военной силы. Такое заявление он сделал во время выступления в Лас-Вегасе.

«Я предпочёл бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон был готов провести масштабную военную операцию, однако отказался от этого сценария после того, как, по его утверждению, иранская сторона выразила готовность к переговорам.

Президент США также рассказал, что представители Тегерана якобы обратились к нему с просьбой отказаться от удара и предложили начать диалог. При этом он отметил, что Иран публично отвергает такую версию событий, хотя контакты между сторонами продолжаются.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении добиться официального отказа Ирана от ядерного оружия. Президент США также предупредил Тегеран о возможных последствиях, если не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.