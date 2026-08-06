Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 02:03

«Не хочу убивать людей»: Трамп сделал новое заявление о войне с Ираном

Трамп заявил, что предпочёл бы заключить сделку с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает дипломатическое урегулирование с Ираном более предпочтительным вариантом, чем применение военной силы. Такое заявление он сделал во время выступления в Лас-Вегасе.

«Я предпочёл бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон был готов провести масштабную военную операцию, однако отказался от этого сценария после того, как, по его утверждению, иранская сторона выразила готовность к переговорам.

Президент США также рассказал, что представители Тегерана якобы обратились к нему с просьбой отказаться от удара и предложили начать диалог. При этом он отметил, что Иран публично отвергает такую версию событий, хотя контакты между сторонами продолжаются.

Пентагон: 687 военнослужащих США ранены после начала конфликта с Ираном
Пентагон: 687 военнослужащих США ранены после начала конфликта с Ираном

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении добиться официального отказа Ирана от ядерного оружия. Президент США также предупредил Тегеран о возможных последствиях, если не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar