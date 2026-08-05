Трамп утверждает, что отказ Ирана от ядерного оружия закрепят официально

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным ударом, если Тегеран не обеспечит открытие Ормузского пролива для судоходства и добавил, что отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплён. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам республиканца, пролив должен быть открыт «в самое ближайшее время». В противном случае, предупредил он, по Ирану может быть нанесён «сильный удар».

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут (им обладать. — Прим. Life.ru), но это будет формально (закреплено. — Прим. Life.ru)», — заявил Трамп.

При этом хозяин Белого дома отметил, что между сторонами продолжаются переговоры, которые он назвал «очень хорошими». Однако Трамп выразил недовольство тем, что Иран, по его словам, не признаёт прогресс в диалоге.

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов для перевозки нефти и газа. Любые ограничения судоходства в этом районе могут повлиять на поставки энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что США, Иран и Оман приблизились к временному соглашению по открытию Ормузского пролива. Вашингтон рассчитывает объявить о договорённостях 5 августа — они могут предусматривать 60-дневный режим прохода судов через пролив с возможностью продления. В рамках соглашения планируется открыть безопасные маршруты для кораблей, отменить сборы за проход и провести очистку центральной части пролива от морских мин.